Под КГГА митингующие перекрыли Крещатик (фото)

Предприниматели вышли на митинг с требованием уволить заместителя директора департамента градостроительства и архитектуры Андрея Вавриша. Также требуют легализовать их бизнес и заключить с ними соответствующие документы и договора, сообщает Сегодня.

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Машины, которые двигаются по Крещатику, доезжают до мэрии, разворачиваются и уезжают – митингующие их не пропускают. Постепенно количество людей увеличивается.

Также под стенами здания стоят работники бюджетных организаций с требованием выплатить задолженности по зарплатам.

Мэрию охраняют правоохранители – около 30 милиционеров. Тем временем, депутаты продолжают собираться в сессионном зале.