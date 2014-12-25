Кличко срочно вызвали на заседание СНБО

Он получил срочный звонок, в котором было сообщено о неотложном собрании в СНБО, пишет Сегодня.

Мэр выразил надежду, что вернется в ближайшие несколько часов. Сессию сейчас ведет секретарь Киеврады Алексей Резников.

Напомним, сегодня, спустя год, Киеврада впервые проводит сессию в своем здании на Крещатике, 36. Последнее заседание в этом здании прошло в конце ноября 2013-го (затем его заняли активисты Майдана), и с 24 декабря прошлого года депутаты кочевали по РГА.

Читайте такжеРада таки расширила полномочия СНБО (прямая трансляция)В повестке Киеврады — около 130 вопросов.

"Порядка 80 касаются градостроительства, из них 50 — это предоставление земли гражданам", — говорит Резников.

Ключевые земвопросы — передача 10,7 га в селе Быковня под строительство жилья киевлянам, которые участвуют в военных действиях на Востоке. Еще два участка (0,52 га в Деснянском районе и 0,28 га в Голосеевском районе) — собираются отдать под строительство домов для пострадавших от аферы "Элита-центр".