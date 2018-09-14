В КГГА объяснили, что ускорит возвращение киевлянам горячей воды

Город ориентируется на конец сентября в реализации алгоритма урегулирования задолженности.

Киев ожидает до конца недели публикации соответствующего постановления Кабинета Министров Украины, что позволит уже к концу сентября выполнить алгоритм урегулирования вопроса задолженности и заключить договор с «НАК «Нафтогаз Украины» на поставку природного газа. Об этом в эфире 112-Украина сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«Мы ожидаем до конца недели публикации соответствующего постановления КМУ, которая позволяет провести финансирование по разнице в тарифах перед теплоснабжающими предприятиями. После этого будет осуществлен процесс расчетов», - сказал Пантелеев.

Он отметил, что город ориентируется на конец сентября в реализации алгоритма урегулирования задолженности, чтобы возобновить поставки газа от компании «НАК «Нафтогаз».

Чиновник отметил, что ключевым преимуществом этого алгоритма для городской громады является то, что речь не идет о возмещении долга из городского бюджета и о возможности списания штрафных санкций.

«Мы говорим о том, что достигнуто двух базовых и важных принципов. Первый: мы выводим «за скобки» штрафные санкции. Второе: задолженность, что является предметом обсуждения для передачи коммунальному предприятию может быть передана только при условии получения эквивалентного компенсатора, одним из которых может быть дебиторская задолженность. Но это вопрос еще должен быть четко согласован хозяйствующими субъектами», - отметил представитель КГГА.