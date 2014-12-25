В Киеве запретили салюты до окончания АТО

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение о продлении в городе действия запрета на фейерверки и салюты проголосовали сегодня 87 депутатов Киевсовета из 103 зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, согласно принятому решению Киевсовета от 4 сентября с.г. в Киеве был на три месяца введен запрет на проведение мероприятий и зрелищ с использованием пиротехнических изделий, в частности, говорится о салютах и фейерверках.

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Проекты были подготовлены в связи с тем, что проведение развлекательных мероприятий, которые сопровождаются салютами и фейерверками, одновременно с проведением Антитеррористической операции на востоке страны противоречит нормам общественной морали и вызывают социальное напряжение.