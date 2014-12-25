Заммэра столицы Никонов пообещал, что админдавления на бюджетников не будет

Никонов пообещал представителям Ассоциации провести разъяснительную работу с руководителями бюджетных организаций столицы. Руководство КМДА доведет до их ведома, что инициатива перевести зарплатные счета сотрудников в государственные банки носит не обязательный характер.

«Нам пообещали, что административного давления на бюджетников больше не будет. Мы со своей стороны, будем контролировать как исполняется это обещание. Все факты принуждения со стороны руководителей бюджетных предприятий к работникам, которые отказываются переходить в государственные банки, будем предавать огласке», - отметила по итогам встречи с Никоновым Анна Рак.

По ее словам, активисты также обсудили с первым замом мэра вопрос создания рабочей группы, которая изучит вопрос о законности перевода заработных счетов работников бюджетных учреждений в государственные банки.

Читайте такжеБюджетников Киева незаконно "загоняют" в Ощадбанк - эксперт«Мы просили его поставить этот вопрос в повестку дня заседания постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития и постоянной комиссии Киевсовета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и борьбы с коррупцией. Будем ожидать реакции», - добавил юрист Ассоциации Сергей Топчий.

Как сообщалось, сегодня под стенами Киевской городской госадминистрации прошел пикет работников бюджетных предприятий, которые не согласны с требованием мэрии перевести свои зарплатные счета из коммерческого в государственный банк. На пикет под стенами мэрии собрались «пострадавшие» от неправомерных действий столичных властей, направленных на лоббирование интересов государственных банков, и сотни небезразличных киевлян.

Напомним, опротестованными Генпрокуратурой решениями № 74 от 08.09.2014 г. и № 76 от 11.09.2014 г. Кабинет министров поручил руководителям государственных органов и бюджетных организаций обеспечить переход на обслуживание зарплатных проектов сотрудников в исключительно государственные банки. В исполнение сомнительных решений КМУ, в начале декабря КГГА разослала на все бюджетные организации столицы письма с требованиями перевести зарплатные счета сотрудников и расчетные счета организаций на обслуживание в государственный банк.