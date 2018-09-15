КГГА: Киев завершает подготовку к зиме, не смотря на сложную ситуацию с энергообеспечением

Представитель КГГА отметил, что как и в предыдущие годы, отопительный сезон в Киеве начинают, ориентируясь на температуру воздуха.

Несмотря на сложную ситуацию с энергообеспечением Киева, «Киевтеплоэнерго» завершает подготовку города к зимнему периоду.

Об этом в интервью Укринформу рассказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Представитель КГГА отметил, что как и в предыдущие годы, отопительный сезон в Киеве начинают, ориентируясь на температуру воздуха.

«Как только среднесуточная температура воздуха опускается ниже +8°С в течение трех суток и имеет тенденцию к снижению, то город принимает решение о развертывании системы отопления. Однако отмечу, что учреждения социальной сферы – школы, детсады, больницы и другие учреждения могут подключиться к теплу по индивидуальным заявкам – раньше или позже», - сообщил он.

Пантелеев добавил, что противоаварийные службы «Киевтеплоэнерго» ежедневно выявляют и ликвидируют от 40 до 50 повреждений. И сейчас уже почти выполнены гидравлические испытания тепловых сетей.

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Для бесперебойной работы КП «Киевтеплоэнерго» получило новую специализированную технику: 12 экскаваторов JCB с навесным оборудованием, 2 краны-манипуляторы, 2 аварийных автомобили и 11 спецаварійок на базе Ford. Эти авто очень необходимые для оперативной ликвидации повреждений. До конца года предприятие планирует закупить еще 8 спецаварийных автомобилей с гидравлической техникой, 2 аварийные машины полноприводные, оборудованные на случай стихийных бедствий, и асфальторез.

Напомним, что с 1 августа коммунальное предприятие эксплуатирует ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия». Коллектив предприятия сегодня насчитывает почти 7,5 тысячи сотрудников, которые обеспечивают работу по разным направлениям.