КГГА: в Киеве коммунальщики ликвидировали более пяти тысяч повреждений тепловых сетей

В целом, как сообщили в Коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" в столице в рамках подготовки к зиме выявлено 5288 повреждений тепловых сетей

Длительное отсутствие горячей воды негативно отразилась на состоянии тепловых сети и мы ожидаем повышенный уровень аварийности на старте отопительного сезона. Тем не менее, аварийная служба Коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» ликвидировать их и мы привлекли дополнительные противоаварийные бригады.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

«В процессе подготовки к зиме «Киевтеплоэнерго» завершило гидравлические испытания, кроме сети под мостом имени Патона. Мы там продолжаем работы. На сегодня уже изъявили 12 повреждений. Сейчас постепенно увеличиваем давление на этом объекте. Работы выполняют сварщики–альпинисты, которые выполняют работы прямо в воздухе на мосту», - объяснил заместитель председателя КГГА.

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По его словам, с апреля в Киеве обнаружили и ликвидировали около пяти тысяч повреждений тепловых сетей.

«Отсутствие горячей воды в летний период усложняет жизнь коммунальным службам из-за коррозии тепловых сетей. Именно поэтому наша главная задача, как можно быстрее решить газовый вопрос и восстановить работу котельных и ТЭЦ», - сказал Пантелеев.

В целом, как сообщили в Коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" в столице в рамках подготовки к зиме выявлено 5288 повреждений тепловых сетей, из которых уже устранено 5055, другие - в работе.