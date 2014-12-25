Результаты конкурса по созданию памятников Евромайдану объявят в мае

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщила глава Совета общественных экспертов по реализации проекта Наталья Кондель-Перминова.

«На конкурс было подано 478 заявок на участие от лучших мировых и украинских бюро из 40 стран мира. Касательно сроков проведения конкурса: с 1 декабря по 28 февраля 2015 года продлится непосредственное конкурсное проектирование и закончится в феврале. Март-май – это время широкого общественного обсуждения полученных проектных предложений и время работы жюри. 30 мая 2015 года предусматривается подведение итогов конкурса», - сказала Кондель-Перминова.

Читайте такжеПрезидент подписал указ о присвоении Героям Небесной Сотни звания Героев УкраиныОна отметила, что участники конкурса смогут предлагать свои идеи по четырем номинациям: Общественное пространство Майдана и центрального ядра Киева, Мемориализация событий Революции Достоинства и увековечение памяти Героев Небесной Сотни, Международный культурный центр «Украинский дом на Европейской площади» и Многофункциональный музейный комплекс «Музей Свободы/Музей Майдана».

В свою очередь, главный архитектор Киева Сергей Целовальник, выступая в ходе пресс-конференции, высказал мнение, что коммерциализация обновленных центральных улиц Киева, в частности – Крещатика и Майдана Незалежности, должна быть существенно снижена.

Как сообщал УНИАН, в августе текущего года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА информировал, что конкурс по обустройству Майдана Незалежности в Киеве в связи с приобретением статуса международного продлен до 1 ноября.