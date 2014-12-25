Киевсовет увеличил расходы на поддержку участников АТО на 6,3 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение о перераспределении средств городской программы "Забота" поддержали сегодня 85 депутатов Киевсовета с 92, зарегистрированных в зале.

Проект решения был подготовлен Департаментом социальной политики КГГА, несмотря на увеличение количества киевлян, которые участвуют в АТО, и, соответственно, увеличилось количество обращений на получение материальной помощи или компенсации на оплату ЖКУ.

Так, согласно озвученной информации Департамента, на сегодня в зоне АТОв боевых действиях принимают участие 4 тыс. 752 лица, которые прописаны в столице. Вместе с тем на момент принятия решения о выделении соответствующих 10 млн грн для выплат участникам АТО, то есть в сентябре этого года, на востоке страны в боевых действиях, по данным Киевского военкомата, принимали участие 3,5 тыс. человек из Киева. Таким образом, на сегодня выделенных средств не хватает.

Читайте такжеВо Львове выделили землю под строительство жилья для участников АТОВ то же время, в сентябре было выделено более 7 млн грн на помощь семьям погибших в АТО, на организацию похорон, а также на дорогостоящее лечение раненых. Между тем, по информации Департамента соцполитики, за все это время не поступило ни одного заявления об оказании помощи в оплате дорогостоящего сложного лечения, и деньги на эти цели практически не использованы.

Поэтому предлагается перераспределить эту сумму, направив 6,3 млн грн на адресную помощь участникам АТО и оплату коммунальных услуг. При этом остается еще около 1 млн грн, которые можно будет, в случае получения соответствующего обращения, выплатить семье погибшего на похороны или на длительное или дорогостоящее лечение, объясняют в Департаменте.