В Киеве мост Патона из-за аварии превратился в водопад (фото, видео)

Пользователи соцсетей шутять, что мост Патона превратился в неиссякаемый источник и замироточил.

В Киеве мост Патона из-за прорыва трубопровода превратился в гигантский водопад.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Facebook Евгений Полунов.

Сначала вода не сильно стекала с моста в Днепр, но потом поток усилился.

Пользователи соцсетей шутять, что мост Патона превратился в неиссякаемый источник и замироточил.

Как сообщал УНИАН, в конце августа власти Киева выделили 4 млн гривень на обследование состояния моста имени Патона с целью его дальнейшей реконструкции.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, из-за длительной эксплуатации в металлоконструкциях и металлических поперечных балках моста происходят необратимые процессы коррозионных повреждений, из-за чего объект требует капитального ремонта.

Справка УНИАН. «Киевавтодор» объявил открытый тендер на "услуги по специальному обследованию конструкций моста Патона через Днепр". Ожидаемая стоимость предмета закупки 4 млн грн.

Вопрос состояния моста Патона обсуждался в соцсетях, в частности, после публикации в Facebook одним из журналистов фотографии опоры моста, от которой отпали элементы облицовки, обнажив железобетонную основу конструкции. «Мост Патона - устал», - подписал журналист.