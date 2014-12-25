Киевсовет выделил "Киевпастрансу" 50 млн грн на погашение долгов по зарплате
Киевсовет увеличил уставный капитал коммунального предприятия "Киевпасстранс" на 50 млн грн, которые направят на погашение долгов по зарплате на предприятии.
Соответствующее решение принято на заседании Киевсовета. За него проголосовали 92 депутата горсовета из 103, зарегистрированных в зале.
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В пояснительной записке к проекту решения говорится, что увеличение уставного капитала предприятия "обеспечит погашение задолженности по выплате заработной платы".
По словам председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Странникова, выплата зарплат позволит снизить напряженность среди персонала и работников предприятия.
"Мы снимаем со спецфонда часть средств и направляем их на зарплаты", - сказал Андрей Странников. "Это, безусловно, не ликвидирует всю задолженность - чтобы у всех не было иллюзий - но мы уменьшаем ее. То есть, за ноябрь мы выплачиваем долги по зарплате", - сказал он.
В решении отмечается, что по состоянию на 18 декабря существовала задолженность по выплате заработной платы в целом по предприятию в размере 108 млн грн, в том числе за октябрь – 50,3 млн грн, за ноябрь – 57,7 млн грн.