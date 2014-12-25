Киевсовет выделил "Киевпастрансу" 50 млн грн на погашение долгов по зарплате

Соответствующее решение принято на заседании Киевсовета. За него проголосовали 92 депутата горсовета из 103, зарегистрированных в зале.

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В пояснительной записке к проекту решения говорится, что увеличение уставного капитала предприятия "обеспечит погашение задолженности по выплате заработной платы".

По словам председателя постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрея Странникова, выплата зарплат позволит снизить напряженность среди персонала и работников предприятия.

"Мы снимаем со спецфонда часть средств и направляем их на зарплаты", - сказал Андрей Странников. "Это, безусловно, не ликвидирует всю задолженность - чтобы у всех не было иллюзий - но мы уменьшаем ее. То есть, за ноябрь мы выплачиваем долги по зарплате", - сказал он.

В решении отмечается, что по состоянию на 18 декабря существовала задолженность по выплате заработной платы в целом по предприятию в размере 108 млн грн, в том числе за октябрь – 50,3 млн грн, за ноябрь – 57,7 млн грн.