КП "Киевский метрополитен" получил 40 млн грн на ремонт подвижного состава

Соответствующее решение принято на заседании Киевсовета. За него проголосовали 74 депутата горсовета из 94, зарегистрированных в зале.

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В пояснительной записке к проекту решения говорится, в частности, что на предприятии существует проблема с обеспечением движения поездов из-за отсутствия соответствующего ремонтного оборудования. При этом в ожидании ремонта находится 81 вагон, для которых необходимо 139 рам тележек. Уже объявлены тендерные закупки. Ориентировочная стоимость закупки – 20 млн грн. Кроме того, есть угроза, что могут в будущем году выйти из строя еще более чем 60 вагонов, что приведет к вынужденному увеличению интервала движения поездов.