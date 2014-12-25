КП "Киевский метрополитен" получил 40 млн грн на ремонт подвижного состава
Киевсовет увеличил уставный капитал коммунального предприятия (КП) "Киевский метрополитен" на 40 млн грн для ремонта подвижного состава.
Соответствующее решение принято на заседании Киевсовета. За него проголосовали 74 депутата горсовета из 94, зарегистрированных в зале.
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В пояснительной записке к проекту решения говорится, в частности, что на предприятии существует проблема с обеспечением движения поездов из-за отсутствия соответствующего ремонтного оборудования. При этом в ожидании ремонта находится 81 вагон, для которых необходимо 139 рам тележек. Уже объявлены тендерные закупки. Ориентировочная стоимость закупки – 20 млн грн. Кроме того, есть угроза, что могут в будущем году выйти из строя еще более чем 60 вагонов, что приведет к вынужденному увеличению интервала движения поездов.