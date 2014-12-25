В новогоднюю ночь в центре Киева будет играть симфонический оркестр

Новогодний концерт на Софийской площади столицы начнет 31 декабря в 21.00 оркестр "Киев-Классик" под управлением заслуженного деятеля искусств Украины Германа Макаренко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Кроме симфонического оркестра, гостей праздника возле главной елки страны ожидают выступления звезд украинской эстрады.

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Ближе к полуночи вокальный ансамбль «Джерело» исполнит «Многая лета» в сопровождении оркестра «Киев-Классик». В 23.55 для киевлян и гостей столицы, которые будут встречать Новый год на Софийской площади, на экраны возле сцены будут транслировать поздравление президента Украины Петра Порошенко. Собственно Новый год на Софийской площади начнется с исполнения Гимна Украины, говорится в сообщении.

В первые минуты 2015 года лауреат Всеукраинского фестиваля вышиванок и победительница песенного конкурса Даша Акулова исполнит песню, посвященную Новому году, которая победила в конкурсе, проведенном организаторами мероприятия.

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В 1.30 1 января 2015 года на Софийской площади состоится «Звездный вертеп» - театрализованное действо от творческого объединения «Последняя Баррикада».

Завершится праздничный концерт в 2.00 1 января 2015 года.