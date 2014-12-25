КГГА поручили до 15 февраля утвердить изменения к Комплексной схеме размещения МАФов

Киевсовет решил предоставлять паспорта привязки МАФов к местности сроком на 5 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в принятом сегодня решении об особенностях применения Порядка размещения ВС торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности.

Согласно принятому решению, депутатский корпус поручил КГГА до 15 февраля 2015 г. утвердить изменения к Комплексной схеме размещения временных сооружений; до 31 декабря 2015 г. привести в соответствие с этой схемой все МАФы, и до 1 января 2016 г. обеспечить демонтаж всех не соответствующих Комплексной схеме временных сооружений.

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Решением установлено, что сооружения, владельцы которых заключили договоры на паевое участие в содержании объектов благоустройства в соответствии с решением Киевсовета от 4 сентября 2014 г. №62/62, в период с 24 сентября 2014 г. по 31 января 2015 г. имеют право на размещение ВС до истечения срока действия договора о паевом участии.

Прописано, что с 1 февраля 2015 г. установление ВС осуществляется лишь в местах, определенных Комплексной схемой.

Также установлено, что в случае поступления заявлений от нескольких субъектов ведения хозяйства относительно одного места расположения ВС в Комплексной схеме проводится конкурс на право оформления паспорта привязки. Сегодняшним решением депутаты также утвердили порядок проведения конкурса.

Отмечено, что действие паспорта привязки составляет 5 лет при условии надлежащего выполнения договора о паевом участии. В случае возникновения новой градостроительной ситуации предпринимателю предлагается альтернативное место для размещения ВС.

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Сегодня депутаты также согласились ввести на 2015 год стимулирующий коэффициент в уплате паевого взноса на развитие инфраструктуры города на уровне 0,5 для тех владельцев МАФов, которые заменят конструкцию новой (этот коэффициент будет применяться с момента замены ВС).

Также сегодняшним решением установлено, что количество мест сезонной торговли в районе не может превышать 30% от определенного в Комплексной схеме количества мест расположения ВС.

Докладывая по проекту решения, заместитель председателя КГГА Павел Рябикин, в свою очередь, проинформировал, что в Департамент градостроения теперь уже поступило более 10 тыс. заявлений на оформление паевого участия, из них принято к рассмотрению более 9 тысяч. После соответствующего рассмотрения уже заключены договоры об оплате паевого участия по 5 тыс. 237 заявлениям, отказано по 1 тыс. 995 заявлениям. По информации Рябикина, ожидается, что в целом будет заключено от 7 тыс. до 7,5 тыс. договоров относительно оплаты паевого участия. На сегодняшний день в бюджет города поступило 32,5 млн грн платы за паевое участие, а в целом ожидается от оформленных на сегодняшний день договоров 60 млн 951 тыс. грн.

Киевский городской голова Виталий Кличко во время обсуждения проекта решения сообщил, что сегодня дважды встречался с активом предпринимателей, которые приходили митинговать под стены мэрии. «Каждый отстаивает свои интересы. Но у нас есть понимание, понимание, что нужно навести порядок с Мафами... Я понимаю, что будут недовольны. В Киеве есть до 20 тысяч МАФов, и большая часть из них стоят незаконно, не платят паевое участие, незаконно подключаются к электросетям. То есть много вопросов есть. Кто-то будет недоволен, но другого выхода у нас нет. Нужно навести порядок, чтобы Киев выглядел не как базар, а как европейский город», - подчеркнул мэр.

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Депутаты согласились, что ситуация с МАФами требует решения, и нужно двигаться в этом направлении. Проект решения, хотя и был, по словам депутатов, несовершенен, но после более часового обсуждения его поддержали 70 депутатов из 98, зарегистрированных в зале.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве владельцы МАФов, которые пришли к зданию КГГА и Киевсовета с требованием легализовать их бизнес, почти на полчаса перекрывали движение транспорта по улице Крещатик.