Киеву вернули давно заброшенный кинотеатр на Сырце (фото)

В 2004 году хозсуд Киева обязал Главное управление коммунальной собственности Киева заключить договор аренды комплекса кинотеатра с ООО «Культурный центр «Сырец». Договор был заключен на 15 лет - до августа 2019 года. Арендная плата за первый месяц составила чуть менее 3 тыс грн, сообщают Наші гроші.

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Фирма перестала платить арендную плату, и с 2013 года столичная власть пытается взыскать с нее задолженность.

Суд обязал ООО «Культурный центр «Сырец» уплатить в бюджет столицы 160 тыс грн. долга. При этом суд расторг договор аренды комплекса и обязал фирму вернуть имущество Департамента коммунальной собственности Киева.

Основанием для расторжения договора аренды послужило невыполнение фирмой обязательства по уплате арендной платы. Также суд принял во внимание акт обследования комплекса представителями Департамента в феврале этого года, в ходе которого было выявлено, что помещения заброшены и не используются. В здании выбиты окна, частично разрушены стены. Внутри кинотеатра размещается бытовой мусор.

Летом этого года в СМИ появилось сообщение, что местные жители взялись восстановить кинотеатр.

Учредителями ООО «Культурный центр «Сырец» является Сергей Прасол (60%), Анатолий Забейда, Владимир Брацейко, Виталий Соковенко, Виталий Самойленко, Олег Марущак, Кирилл Романов и Валентин Вещебеєв.

Сергей Прасол с 2007 года возглавляет Государственное коммунальное предприятие «Кинотеатр имени Гагарина», которое с того же времени находится в состоянии прекращения.