В Киеве анонсировали открытие еще трех детсадов в 2018 году

С 2014 года общая очередь детей в садики Киева уменьшилась в 3,5 раза.

В этом году в столице уже ввели в эксплуатацию 5 коммунальных детсадов - один новый, другие - после полной реконструкции. Эти дошкольные учреждения посещают 780 детей.

До конца 2018-ого планируют открыть еще 3 садика - в общем на 525 мест. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки нового корпуса дошкольного учебного заведения №486 в Подольском районе, который с лета уже принимает детей.

По словам мэра, с 2014 года общая очередь детей в детские сады Киева уменьшилась в 3,5 раза. Сегодня в очереди на зачисление в детсады находится более трех тысяч детей от 3 до 5 лет.

Достройка корпуса детского сада №486, который начали строить еще в 1988 году и вскоре прекратили, позволила создать в дошкольном учреждении дополнительно три группы на 45 мест. Теперь в него ходят 265 детей и даже есть свободные места. Также у ребят появился современный спортзал, обновили в садике и медицинский блок.

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Группы оснащены всем необходимым для развития ребенка. Современная мебель, технологическое оборудование, много игрушек, - отметил Кличко. Также новые все коммуникации - под электричество, водо- и теплоснабжение, установили современные энергосберегающие лампы", - сказал мэр столицы.

По его словам, сейчас в Киеве 627 учреждений дошкольного образования различных типов и форм собственности. Из них 568 заведений коммунальных, 14 ведомственных и 44 частных. В них учится и воспитывается почти 113 тысяч детей.

Также в электронную систему записи в учреждения дошкольного образования добавили новую функцию "Система информирования родителей о наличии свободных мест в детских садах".

"Наша задача - чтобы наши дети учились и воспитывались в современных учреждениях образования. Поэтому детсады, которые сдаются в эксплуатацию в Киеве, должны отвечать всем современным стандартам. Кроме того, к качеству работ, осуществленных в садиках, не должно быть претензий. Это ответственность наших подрядчиков. И мы пристально за этим следим", - заявил Кличко.

Городской голова отметил, что в 2018 году на образование из городского бюджета выделили 13 млрд грн, что почти на 2,7 млрд грн больше, чем в 2017 году. За четыре года в столице было построено или полностью реконструировано 19 детских садов и 7 школ.