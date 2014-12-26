Милиция сообщает о запланированных на сегодня митингах в правительственном квартале в Киеве
Правоохранители усилят меры безопасности в правительственном квартале столицы в связи с запланированными на сегодня массовыми акциями граждан.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, в то же время не уточнив, кто организовывает акции.
«26 декабря 2014 года в центральной части Киева запланировано несколько мероприятий с массовым участием граждан, согласно ранее поданных заявок. В связи с этим столичная милиция усилит охрану общественного порядка во время проведения указанных акций», - говорится в сообщении.
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Правопорядок возле законодательных органов Украины будут поддерживать свыше 1 тыс. работников милиции структурных подразделений ГУМВД Украины в Киеве и представителей общественного формирования «Киевская городская стража», проинформировали в ОСО.
При этом правоохранители в очередной раз призывают организаторов и участников массовых мероприятий проводить акции исключительно в правовом поле, и предупреждают, что будут реагировать на любые проявления неуважения к закону и совершение правонарушений, независимо от статуса и политических взглядов лиц, которые их нарушают.