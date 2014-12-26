В Киеве загорелся ресторан, улицу окутал густой дым (фото)
13:30, 26 декабря 2014Киев
1
В историческом центре Киева загорелся ресторан, предположительно – гастрономический паб.
Пожар охватил заведение около 12:30 / Facebook
Об этом сообщает Новое Время.
В Киеве горит ресторан в историческом центре города /фото - Артем Никоненко pic.twitter.com/UgBcxNLHxx
- Hromadske.TV (@HromadskeTV) December 26, 2014
Как сообщили в Twitter пользователи соцсетей, пожар охватил заведение около 12:30 26 декабря.
В Киеве горит ресторан GastroRock, причины пожара пока неизвестны pic.twitter.com/W5TY0d2EE4
- Hromadske.TV (@HromadskeTV) December 26, 2014
Улицу окутал густой дым. По информации очевидцев, загорелся гастрономический паб GastroRock.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter