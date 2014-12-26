В Киеве загорелся ресторан, улицу окутал густой дым (фото)

В историческом центре Киева загорелся ресторан, предположительно – гастрономический паб.

Об этом сообщает Новое Время. В Киеве горит ресторан в историческом центре города /фото - Артем Никоненко pic.twitter.com/UgBcxNLHxx - Hromadske.TV (@HromadskeTV) December 26, 2014 Как сообщили в Twitter пользователи соцсетей, пожар охватил заведение около 12:30 26 декабря. В Киеве горит ресторан GastroRock, причины пожара пока неизвестны pic.twitter.com/W5TY0d2EE4 - Hromadske.TV (@HromadskeTV) December 26, 2014 Улицу окутал густой дым. По информации очевидцев, загорелся гастрономический паб GastroRock.

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