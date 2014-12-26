В Киеве загорелся ресторан, улицу окутал густой дым (фото)

13:30, 26 декабря 2014
Киев
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В историческом центре Киева загорелся ресторан, предположительно – гастрономический паб.

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Об этом сообщает Новое Время.

Как сообщили в Twitter пользователи соцсетей, пожар охватил заведение около 12:30 26 декабря.

Улицу окутал густой дым. По информации очевидцев, загорелся гастрономический паб GastroRock.

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