Под Киевом неизвестные обстреляли наряд милиции, ранен правоохранитель

Об этом сообщает Новое Время со ссылкой на Главное управление милиции в области. Инцидент произошел накануне, 25 декабря около 17:00.

По их информации, в одном из частных домов Белогородки сработала сигнализация. Наряд Государственной службы охраны Киево-Святошинского райуправления МВД прибыл на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили открытые входные двери с тыльной стороны дома и лестницу под окном второго этажа.

Двое правоохранителей блокировали дом, а водитель в служебном авто начал обследовать прилегающую территорию.

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"Двигаясь в автомобиле, милиционер увидел, что автомобиль Хонда едет ему на таран. После столкновения, несколько неизвестных вышли из иномарки и начали расстреливать в упор работника милиции за рулем", - говорится в сообщении.

В свою очередь, милиционер открыл ответный огонь из табельного огнестрельного оружия. На звук выстрелов подоспели коллеги. Однако злоумышленники успели поджечь свой автомобиль, служебную машину Госслужбы охраны и скрыться в неизвестном направлении.

Раненого бойца ГСО доставили в районную больницу.

Открыто уголовное производство статье "кража" и "посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов".