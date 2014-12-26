Киевсовет согласовал строительство домов, в которых выделят квартиры для потерпевших от "Элита-Центра"

Киевсовет согласовал строительство двух жилых домов по адресам ул. Милославская (Деснянский район) и пер. Платоновский (Соломенский район), часть квартир в которых будут переданы пострадавшим в афере «Элита-Центр».

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующие проекты решений проголосовали сегодня на заседании большинство депутатов.

Оба земельных участка переданы КП «Киевское инвестиционное агентство» в постоянное пользование. Первый имеет площадь 0,52 га, второй - 0,26 га. Оба свободны от застройки.

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Как отмечалось, 7% возведенных жилых площадей будет передано пострадавшим инвесторам «Элита-центр».

Как сообщал УНИАН, в начале 2006 года в Киеве была раскрыта крупная афера на рынке недвижимости, в результате которой, по данным МВД, 1759 граждан стали жертвами группы компаний "Элита-Центр", представители которой брали у них деньги за оплату якобы строительства жилья. Общая сумма, которую получили мошенники, оценивается примерно в 400 млн грн.