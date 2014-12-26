Регистрационная служба Киева отпраздновала Новый год за счет ресторана - активист

Вчера, 26 декабря 2014 года, Государственная регистрационная служба Киева праздновала Новый год. Деньги на праздник якобы никто из сотрудников не сдавал.

Об этом сообщил активист Андрей Семидидько на своей странице Facebook.

"Действо происходило в ресторане. Деньги на праздник никто из работников не сдавал. Начальник службы Янчук Андрей Николаевич, сказал, что ресторан угощает службу", - пишет он.

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Он утверждает, что секретарь начальника данной службы Бойко Анастасия выложила фото с тортом с корпоратива, но затем удалила ее.

"Внимание, вопрос к юристам: участие в этом празднике рассматривается как соучастие в коррупционном деянии?", - спрашивает активист.