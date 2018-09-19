В Киеве 23 сентября будут отмечать Праздник благодарения

В рамках Праздника благодарения состоится фестиваль PODYAKA FEST, локации которого будут расположены от улицы Б. Хмельницкого до улицы Городецкого и будут работать в течение дня с 11:00 до 22:00.

23 сентября, в Киеве, в очередной раз будет масштабно отмечаться Праздник благодарения.

Жители и гости Киева соберутся на главной площади столицы, чтобы поблагодарить Бога за свою страну, за семью, за урожай. Главными хедлайнерами праздника будут голливудский актер Стивен Болдвин, чемпион мира по боксу Мэнни Пакьяо, мотивационный спикер Ник Холл и экс-солист группы Delirious Мартин Смит.

В рамках Праздника благодарения состоится фестиваль PODYAKA FEST, локации которого будут расположены от улицы Б. Хмельницкого до улицы Городецкого и будут работать в течение дня с 11:00 до 22:00.

В течение дня гостей ожидает шоу команды скейтбордистов из США «Untitled Skateboards», выступления байкеров, концертная программа, спортивные соревнования, фестиваль уличной еды, интерактивные фотозоны, розыгрыши подарков и многое другое.

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Дневная программа завершится флешмобом – установлением рекорда самого длинного флага в Украине (длина флага - 250 метров, ширина - 6 метров). Кульминацией празднования станет вечерний гала-концерт с участием звезд Голливуда, а также общая молитва благодарности за Украину.

Ожидается, что в этом году Праздник благодарности посетит около 300 тысяч гостей.

Такое масштабное празднование Дня благодарения состоится в Украине во второй раз. В 2017 году на Праздник благодарения в Киев был приглашен легендарный мотивационный спикер Ник Вуйчич – человек без рук и ног. Тогда его выступление собрало на Крещатике несколько сотен тысяч гостей, а благодаря прямой трансляции мероприятие могли увидеть миллионы зрителей со всего мира.

Справка УНИАН. Праздник благодарения имеет христианские корни и распространен во многих странах мира. В Украине этот праздник в основном известен как Праздник жатвы и урожая, который издавна празднуется в основном в общинах, церквях и семьях. Национального масштаба он начал приобретать после Революции Достоинства. Довольно популярный Праздник благодарения в европейских странах и в Соединенных Штатах Америки.