Мэр Киева Кличко выступит на Форуме по вопросам внешней торговли в Германии

В этом году темой форума является "Мировая торговля в условиях глобальных изменений".

Мэр Киева Виталий Кличко выступит на Х форуме по вопросам внешней торговли земли Северный Рейн-Вестфалия, который состоится 20 сентября в немецком городе Аахен.

Крупнейшее мероприятие в области внешней торговли земли Северный Рейн-Вестфалия, которое в этом году соберется в десятый раз, посетят около 1000 участников, среди которых представители более 50 промышленно-торговых палат Германии, ведущих немецких компаний, осуществляющих внешне-торговую деятельность, эксперты.

В этом году темой форума является "Мировая торговля в условиях глобальных изменений". Состоятся панельные дискуссии и семинары "Таможня 4.0", " "Quo Vadis, бизнес Китая?", "Brexit: обратный отсчет» и другие.