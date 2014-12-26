В Киеве могут переименовать три улицы Ленина и улицу Артема

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«В соответствии с поручением Киевского городского головы Виталия Кличко и решением комиссии по вопросам наименований с 26 декабря 2014 года стартовало электронное обсуждение и сбор предложений от общественности относительно 4 проектов решений Киевского городского совета о переименовании улиц в Дарницком, Деснянском, Соломенском и Шевченковском районах города Киева», - говорится в сообщении.

В частности, предлагается переименовать улицу Ленина в микрорайоне Бортничи в улицу Млынивскую (от названия реки, которая протекает в Бортничах), улицу Ленина в поселке Троещина – в улицу Копильщанскую (от исторического названия центральной части поселка), улицу Ленина в микрорайоне Жуляны – в честь выдающегося грузинского реформатора и искреннего друга Украины Кахи Бендукидзе.

Читайте такжеВ Киеве переименовали 10 улиц и площадей и присвоили названия безымяннымКроме того, на общественное обсуждение выносится переименование улицы Артема в улицу Сечевых Стрельцов.

Как отметил киевовед Михаил Кальницкий, Киевский городской совет пытался переименовать улицу Артема в честь Сечевых Стрельцов еще в 1997 году, но процесс переименования не был завершен. И если переименование улиц Красноармейской и Горького Киевсовет подтвердил на своем заседание 13 ноября 2014 года, то, учитывая значительный общественно-политический резонанс по поводу переименования улицы Артема, члены Комиссии по вопросам наименований рекомендовали принимать такое решение только после общественного обсуждения.

Приобщиться к обсуждению может каждый житель Киева. Ради этого общественное обсуждение будет проходить в форме электронной консультации на официальном веб-сайте КГГА.

На официальном сайте Киевской горгосадминистрации, а именно: в рубрике «Е-МІСТО» – «Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов», каждый зарегистрированный пользователь портала может оставить свой «голос» – согласиться/не согласиться с предложенными проектами, высказать свои предложения, замечания, обнародовать собственную редакцию проекта решения.

Продлится общественное обсуждение два месяца - до 26 февраля 2015 года.

После завершения обсуждения все полученные предложения и замечания будут переданы в Киевский городской совет для принятия соответствующего решения, говорится в сообщении.