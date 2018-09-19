На конгресс Всемирного боксерского совета в Киев приедут более 700 участников

Среди гостей конгресса - действующие чемпионы мира, легендарные звезды мирового бокса, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Свое участие в конгрессе в Киеве подтвердили легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес.

С 30 сентября по 5 октября в Киеве состоится 56-й конгресс Всемирного боксерского совета (WBC).

Ожидается, что конгресс посетят более 700 участников из 160 стран мира, сообщается на сайте kiev.klichko.org.

Среди гостей конгресса - действующие чемпионы мира, легендарные звезды мирового бокса, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Свое участие в конгрессе в Киеве подтвердили легенды бокса Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд, Эрик Моралес. А также Александр Усик и его потенциальный соперник британец Тони Бэллью. Инициатором проведения конгресса, который в Украине состоится впервые, стал вечный чемпион WBC, мэр столицы Виталий Кличко.

Читайте такжеЛегендарных боксеров Льюиса и Холифилда в Киеве будут кормить борщом и салом

Аккредитация на 56-й конгресс Всемирной боксерской организации (WBC) продлится до 25 сентября.

Аккредитационная форма

Получить дополнительную информацию можно по телефону +38-050-342-92-23 или maksym.rozenko@klitschkoexpo.com.

Выдача аккредитаций будет проходить 28 сентября с 14:00 до 16:00 в Klitschko Expo (вул. Большая Васильковская, 55, НСК «Олимпийский») и 1 октября с 8:00 до 9:00 в холле Fairmont Grand Hotel (вул. Набережно-Крещатицкая, 1, стол с табличкой «Аккредитация СМИ»).

Подчеркиваем, что аккредитация предоставляется исключительно СМИ.