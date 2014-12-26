Киевское метро снова останавливалось из-за самоубийцы с Луганщины

Об этом сообщает официальный сайт Киевского метрополитена.

Отмечается, что движение было прекращено в 14.31.

«Пассажир прыгнул с целью самоубийства перед поездом, который прибывал на станцию. После снятия напряжения с контактного рельса мужчина - житель Луганской области - был снят с путей и госпитализирован», - говорится в сообщении.

Читайте также20 кинологов и 12 собак будут патрулировать столичное метроДвижение поездов было возобновлено в 14.39.

Напомним, ранее, 13 сентября, в киевском метро под поезд бросилась супружеская пара, которая за полтора месяца до того приехала в Киев из Луганской области.