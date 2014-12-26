В Киеве более 2 часов тушили пожар в пабе GastroRock (фото, видео)

В Киеве горел известный паб GastroRock на улице Воздвиженской, что принадлежит ресторатору Дмитрию Борисову и расположен на первом этаже офисного 5-этажного здания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщение о пожаре поступило 26 декабря в 12:01.

«Спустя несколько минут на место происшествия немедленно прибыл первый пожарно-спасательный. В первую очередь спасатели провели разведку и вывели из помещения всех находившихся там людей. Пожарные сразу передали о повышенном ранге опасности, ведь огонь по вентиляционной шахте распространился на технический этаж и крышу здания», - говорится в сообщении.

В 13.21 пожар площадью около 250 квадратных метро был локализован. Ликвидировали пожар в 14.14.

По данным ГСЧС, пожарникам удалось не допустить распространения огня на другие этажи и расположенные рядом здания. Ни один человек во время данного происшествия не пострадал.

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На месте происшествия работало 15 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 70 человек личного состава.

Причины возникновения пожара установит следствие, отметили в ГСЧС.