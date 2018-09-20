В Киеве завершают работу над проектом рекультивации первой очереди полигона №5 в Подгорцах

Согласно обновленному плану решения проблемных вопросов на полигоне №5, планируется осуществить укрытие инертным грунтом первой карты и поэтапное прекращение складирования на ней мусора.

Проект рекультивации первой очереди полигона твердых бытовых отходов № 5 в сек. Подгорцы Обуховского района Киевской области находится на завершающей стадии. Проект выполнен Государственным предприятием «Научно-исследовательский институт строительного производства» им. В. С. Балицкого на заказ оператора полигона – ЧАО «Киевспецтранс». Рекультивация позволит в перспективе превратить полигон в экологически безопасный объект.

В ходе работы над проектом были проведены инженерно-геодезические и инженерно-гидрогеологические работы с получением результатов лабораторных исследований характеристик грунтов как в теле полигона, так и вокруг самой карты. Было проведено гидрологическое моделирование для определения колебаний уровней фильтрата (вредной жидкости, образующейся в полигоне в процессе попадания туда осадков). Были детально обследованы инженерные системы, в том числе канализационно-насосные станции и трансформаторные подстанции, а также строительные сооружения на полигоне.

«Процесс рекультивации полигона является достаточно длительным и сложным, ему будут предшествовать работы по реконструкции. Реконструкция позволит осуществить пересыпку мусора, установить дополнительное оборудование для уменьшения уровня фильтрата, а также укрепить дамбу для того, чтобы исключить попадание фильтрата за пределы полигона», – сказал заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Согласно обновленному плану решения проблемных вопросов на полигоне №5, планируется осуществить укрытие инертным грунтом первой карты и поэтапное прекращение складирования на ней мусора. Только после этого возможно начало строительно-монтажных работ в рамках рекультивации.

Петр Пантелеев отметил, что проект рекультивации предусматривает целый комплекс мероприятий, в частности устройство подпорных стенок, дренажных систем для отвода осадков и недопущения утечки фильтрата, газового дренажа, формирования технологических слоев на полигоне и тому подобное.

«Следует понимать, что даже после прекращения завоза на полигон мусора, он потребует системного надзора и контроля. И город берет на себя эти обязательства. В результате проведенной рекультивации мы получим безопасную территорию покрытую газоном, как происходит в других странах (на фото)», – объяснил заместитель председателя КГГА.

Также отметим, что на днях проект рекультивации быыл обсужден на встрече с представителями общин сел, расположенных вблизи полигона – Подгорцы, Ходосовка и других.

Напомним, 27 октября 2016 года Киевсовет принял решение о закрытии 5-го полигона, и за два года проведена работа для создания альтернативы полигона – мусороперерабатывающего предприятия. Киев движется тремя параллельными путями, каждый из которых имеет целью строительство мусороперерабатывающего завода. Первый – это объявлен 28 августа конкурс на привлечение инвестора. Второй путь – предложение Чао «Киевспецтранс» относительно совместного строительства завода с муниципалитетом. Третий – это строительство за средства города на участках, которые сегодня являются пригодными для таких заводов.