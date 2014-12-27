Реформы ГАИ и ППС в Киеве начнутся 20 января - МВД

Об этом сказал советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Советник министра подчеркнул, что это не эксперимент, а начало реформ.

«20 января в Киеве начнется переход и переформатирование ГАИ и ППС в единую патрульную полицию Украины», - заявил Шкиряк.

По его словам, изменения коснутся как визуального обновления патрульной полиции, так и функционально они будут значительно более эффективными и действенными.

Шкиряк также сообщил, что будут применяться достаточно серьезные принципы профессионального отбора.

«Не хотел бы сейчас загадывать сроки, но думаю, что от начала до получения каких-то реальных объективных признаков - 4-6 месяцев, возможно раньше. Мы будем это делать достаточно в короткий промежуток времени, так как общество требует реформ», - сообщил советник министра.

Читайте такжеВ МВД будут брать сотрудников от 18 до 35 летПо его словам, после столицы этот опыт будет отрабатываться в городах-миллионщиках, и шаг за шагом - по всей стране.

Как сообщал УНИАН, ликвидация ГАИ предусмотрена концепцией и стратегией реформирования МВД, а также коалиционным соглашением.

24 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщил, что в Киеве весной 2015 года вместо ГАИ будет создана патрульная полицейская служба, набор людей на обучение начинается 20 января 2015 года.

«Вскоре в Киеве ГАИ не будет. Будет новая полицейская патрульная служба. С новыми подходами, правилами, новыми людьми», - написал он.

«С 20 января 2015 года начнем набор людей на обучение в новую патрульную службу Киева. Конкурсный отбор и тестирование, три месяца жесткого тренинга и обучения - снова тесты - и, когда, как считаю, где-то процентов на 50 пройдут все испытания - получим весной новую патрульную полицейскую службу в Киеве», - добавил Аваков.

После Киева такие службы будут созданы по всей Украине.