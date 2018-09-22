На Осокорках во время протеста против застройки произошли столкновения, задержаны почти 40 человек (видео)

Протестующие выступали против застройки на Осокорках, поскольку считают ее незаконной.

В Киеве на строительной площадке на Осокорках произошли столкновения между противниками застройки и правоохранителями, по предварительным данным, задержаны около 40 человек.

Читайте такжеПолиция Киева пообещала вмешиваться в конфликт активистов и застройщика на Осокорках

Об этом сообщает Громадське, ссылаясь на пресс-секретаря Дарницкого райуправления полиции Инну Гамалий. Так, митингующие выступили против застройки на Осокорках, поскольку считают ее незаконным. Они пытались снести забор вокруг строительной площадки, расположенной на проспекте Григоренко, 40. На место прибыли правоохранители, между ними произошли столкновения.

"Примерно 40 человек, которые грубо нарушали общественный порядок и совершали хулиганские действия, доставлены в территориальное Управление полиции, где будут установлены их анкетные данные", - сообщила Гамалий.