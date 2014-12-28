Кличко анонсировал снос незаконных построек в столице после Нового года

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко журналистам в кулуарах парламента, сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

”У нас очень много незаконных застроек. Информация для тех, кто строит незаконно, - следите, после Нового года мы будем сносить незаконно возведенные строения”, - сказал Кличко.

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По словам мэра, это станет предостережением для тех застройщиков, которые, не получив всех необходимых разрешений и документов, намерены начать незаконные строительства. ”Только радикальными действиями мы сможем решить этот вопрос”, - прибавил он. В то же время, Кличко не стал называть подлежащие сносу объекты.

”Не нужно говорить - нужно делать”, - подчеркнул мэр столицы.