Киев планирует использовать технологии Гренобля для консервации находок на Почтовой

После завершения археологических исследований на Почтовой площади будет объявлен международный конкурс на создание музея на этом месте.

Киев планирует использовать технологии лаборатории ARC Nucle art (Гренобль, Франция) для консервации артефактов, которые уже обнаружены и будут найдены в дальнейшем во время раскопок на Почтовой площади.

Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.

«Вчера из командировки в Гренобль вернулась наша делегация под председательством директора Департамента охраны культурного наследия Александра Никоряка. Главное из услышанного – в лаборатории Гренобля нам готовы помогать, делиться опытом и техниками. Мы неоднократно слышали от различных экспертов о том, что в Украине и во всем мире нет технологий консервации древесины, которая была найдена на Почтовой, однако мы нашли специалистов. В рамках командировки работники лаборатории ознакомили нашу делегацию со всеми существующими технологиями консервации археологической древесины, продемонстрировали все этапы этого непростого процесса, в том числе и применение радиоактивного излучения. Они готовы не только делиться технологиями, но принять на стажировку наших специалистов», – сообщил Валентин Мондрыивский.

Заместитель председателя КГГА добавил, что, в свою очередь, сотрудники лаборатории ARC Nucle art приедут в Киев и посетят место раскопок на Почтовой площади и ознакомятся с планами по созданию Центра консервации предметов археологии, дадут свои советы и рекомендации.

«Давайте не будем забывать, что в Киеве не одно место раскопок, где найдены артефакты, которые никто не в состоянии консервировать. Именно для этого решением Киевсовета предусмотрено создание Центра консервации предметов археологии. Напомню, это будет единственный в Украине подобный Центр», – сказал Валентин Мондрыивский.

Он сообщил, что после завершения археологических исследований будет объявлен международный конкурс на создание Музея на Почтовой площади.

«Позиция городского головы и его команды по созданию музея на Почтовой определена еще в 2015 году – музею быть и точка. А вот решать, каким ему быть, должны эксперты музейного дела, историки, архитекторы и археологи», – добавил заместитель председателя КГГА.

Валентин Мондрыивский также напомнил, что город Гренобль уже был образцом для Киева в другой сфере.

«Когда мы только начали проводить реформу в сфере размещения наружной рекламы, то Гренобль также был среди городов, с которых мы брали пример. Тогда мэр городка с населением чуть больше 160 тысяч объявил о запрете размещать на улицах любые виды наружной рекламы, а на местах демонтированных конструкций власти города запланировали высадить деревья. Думаю, нам надо взять на вооружение идею с деревьями», – подытожил Валентин Мондрыивский.

Напомним, решение о создании музея на Почтовой площади было принято еще в 2015 году.

21 июня Киевсовет принял решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Решение «Об организационно-правовых мерах по сохранению памятника археологии местного значения «Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева (ХІ-ХІХ вв.) на Почтовой площади в городе Киеве» и музеефикации объектов культурного наследия» поддержали 68 депутатов.

Решение, среди прочего, предусматривает создание коммунального учреждения «Центр консервации предметов археологии» и проведение международного архитектурного конкурса.

Также в марте текущего года Киевская городская государственная администрация инициировала и провела с участием международных экспертов (ICOMOS, ICOM и ICROM, ЮНЕСКО) конференциию по вопросам консервации остатков деревянных конструкций и их использования в дальнейшем для наполнения экспозиции будущего музея.