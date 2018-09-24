Киев планирует использовать технологии Гренобля для консервации находок на Почтовой
Киев планирует использовать технологии лаборатории ARC Nucle art (Гренобль, Франция) для консервации артефактов, которые уже обнаружены и будут найдены в дальнейшем во время раскопок на Почтовой площади.
Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондрыивский.
«Вчера из командировки в Гренобль вернулась наша делегация под председательством директора Департамента охраны культурного наследия Александра Никоряка. Главное из услышанного – в лаборатории Гренобля нам готовы помогать, делиться опытом и техниками. Мы неоднократно слышали от различных экспертов о том, что в Украине и во всем мире нет технологий консервации древесины, которая была найдена на Почтовой, однако мы нашли специалистов. В рамках командировки работники лаборатории ознакомили нашу делегацию со всеми существующими технологиями консервации археологической древесины, продемонстрировали все этапы этого непростого процесса, в том числе и применение радиоактивного излучения. Они готовы не только делиться технологиями, но принять на стажировку наших специалистов», – сообщил Валентин Мондрыивский.
Заместитель председателя КГГА добавил, что, в свою очередь, сотрудники лаборатории ARC Nucle art приедут в Киев и посетят место раскопок на Почтовой площади и ознакомятся с планами по созданию Центра консервации предметов археологии, дадут свои советы и рекомендации.
«Давайте не будем забывать, что в Киеве не одно место раскопок, где найдены артефакты, которые никто не в состоянии консервировать. Именно для этого решением Киевсовета предусмотрено создание Центра консервации предметов археологии. Напомню, это будет единственный в Украине подобный Центр», – сказал Валентин Мондрыивский.
Он сообщил, что после завершения археологических исследований будет объявлен международный конкурс на создание Музея на Почтовой площади.
«Позиция городского головы и его команды по созданию музея на Почтовой определена еще в 2015 году – музею быть и точка. А вот решать, каким ему быть, должны эксперты музейного дела, историки, архитекторы и археологи», – добавил заместитель председателя КГГА.
Валентин Мондрыивский также напомнил, что город Гренобль уже был образцом для Киева в другой сфере.
«Когда мы только начали проводить реформу в сфере размещения наружной рекламы, то Гренобль также был среди городов, с которых мы брали пример. Тогда мэр городка с населением чуть больше 160 тысяч объявил о запрете размещать на улицах любые виды наружной рекламы, а на местах демонтированных конструкций власти города запланировали высадить деревья. Думаю, нам надо взять на вооружение идею с деревьями», – подытожил Валентин Мондрыивский.
Напомним, решение о создании музея на Почтовой площади было принято еще в 2015 году.
21 июня Киевсовет принял решение о сохранении артефактов, найденных во время раскопок на Почтовой площади. Решение «Об организационно-правовых мерах по сохранению памятника археологии местного значения «Участок прибрежного городского квартала Средневекового Киева (ХІ-ХІХ вв.) на Почтовой площади в городе Киеве» и музеефикации объектов культурного наследия» поддержали 68 депутатов.
Решение, среди прочего, предусматривает создание коммунального учреждения «Центр консервации предметов археологии» и проведение международного архитектурного конкурса.
Также в марте текущего года Киевская городская государственная администрация инициировала и провела с участием международных экспертов (ICOMOS, ICOM и ICROM, ЮНЕСКО) конференциию по вопросам консервации остатков деревянных конструкций и их использования в дальнейшем для наполнения экспозиции будущего музея.