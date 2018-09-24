Кличко: К Ассоциации городов Украины присоединились еще 40 участников

На сегодня количество членов АГУ увеличилось до 742.

К Ассоциации городов Украины присоединились еще 40 местных советов. И на сегодня количество членов АГУ увеличилось до 742.

Об этом заявил председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко на заседании правления ассоциации перед XIV Украинским муниципальным форумом, который состоится сегодня в Тернополе, пишет сайт kiev.klichko.org.

«Мне приятно, что сегодня мы принимаем в ряды ассоциации городов еще 40 новых членов. К нам сегодня обращаются местные советы, территориальные общины, которые принимают решения о присоединении к Ассоциации городов Украины, - отметил Кличко. - Это важно для развития местного самоуправления, для воплощения реформы по децентрализации. Ведь вместе мы сильнее, и эффективнее можем отстаивать интересы местных общин, решать проблемы, которые являются общими для городов, городков и поселков Украины», - отметил председатель АГУ.

Читайте такжеКличко: инвестируя в образование детей, мы инвестируем в будущее Киева и Украины

Сегодня в Тернополе состоится XIV Украинский муниципальный форум - «День диалога с властью». Мероприятие является ежегодным собранием Ассоциации городов Украины и площадкой для обсуждения проблем обеспечения жизнедеятельности территориальных общин и формирования общей позиции АГУ и органов государственной власти. В «Дне диалога» в Тернополе примут участие также премьер-министр Украины, члены правительства, народные депутаты, Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, специальный посланник Правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт, международные эксперты.