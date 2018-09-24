Кличко обратил внимание, что в большинстве местных советов не хватает средств на образовательные и медицинские субвенции

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко открыл XIV Украинский муниципальный форум, который проходит в Тернополе.

«На нынешнем «Дне Диалога» мы обсуждаем результаты и вызовы реформы местного самоуправления, бюджетного обеспечения территориальных общин. А также - законодательное обеспечение жилищно-коммунального хозяйства и градостроительства», - сказал Кличко.

Он отметил, что, готовясь к встрече, АГУ собрала около 200 проблемных вопросов общин. В том числе те, что не были решены после прошлогоднего форума в Одессе.

«Большинство советов подчеркивают, что имеющимися объемами образовательной и медицинской субвенций не обеспечена потребность в средствах. – Из-за отсутствия адекватных нормативов и формул расчета этих объемов, - сказал председатель АГУ. - Распределение между областями местными бюджетами дополнительной дотации на осуществление переданных расходов по содержанию учреждений образования и здравоохранения расценивается как неравномерное, необъективно и пристрастно, - сказал Кличко.- Средств местных бюджетов не хватает и для выполнения других переданных государством в 2016-2018 годах полномочий. В частности, по осуществлению государственной регистрации, с гос-арх-строй-контроля, по предоставлению админуслуг, по обеспечению социальных программ государства, льготных перевозок», - подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что таким образом не соблюдается норма статьи 142 Конституции Украины, согласно которой расходы органов местного самоуправления, возникшие вследствие решений органов государственной власти, компенсируются государством. «Это тревожная ситуация, и ее надо решать», - сказал председатель АГУ.

Он также отметил, что парламент наконец принял закон, предоставляющий полномочный органам местного самоуправления навести порядок в сфере парковки. «Но! Опять же, теперь мы ожидаем быстрого принятие подзаконной базы для его реализации. Без которой закон, как полагалось 27 сентября, не заработает!», - отметил Кличко.

Он также отметил важность принятия нужных на местах законов - «О жилищно-коммунальных услугах», «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» и других.

«Но мы не можем воспользоваться предоставленными нам возможностями, потому что до сих пор отсутствуют предусмотренные этими законами подзаконные акты. И, я убежден, мы же не в игру играем! Если есть закон – должны быть все необходимые механизмы для его воплощения!» – подчеркнул председатель АГУ.

Кличко отметил и проблему реформирования службы в органах местного самоуправления.

«Решение этого вопроса уже два года как “зависло” по непонятным для нас причинам. – подчеркивает Кличко. По условиям труда госслужащих закон приняли. А на власть на местах махнули рукой? Это несправедливо и не способствует эффективной работе», - сказал Виталий Кличко.

Председатель Ассоциации городов Украины привлек внимание правительства, парламента и перспектив реформы по децентрализации.

«Она постепенно приносит результаты территориальным общинам. Вместе с тем, есть острая необходимость в закреплении его основ в Конституции Украины. - Чтобы не было отката реформы и отмены ее достижений в будущем. Ведь часть политических сил, претендующих на власть, нацелена на централизацию. Этого нельзя допустить!» – подчеркнул Кличко.

В «Дне диалога» в Тернополе принимают участие также премьер-министр Украины, члены правительства, народные депутаты, Генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, специальный посланник Правительства ФРГ по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт, международные эксперты.