В Деснянском районе Киева около АЗС произошел взрыв

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью Главного управления (ГУ) МВД в Киеве. «28 декабря в 22.10 по спецлинии «102» в дежурную часть столичной милиции поступило сообщение о том, что якобы что-то взорвалось неподалеку от АЗС», - говорится в сообщении.

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«На место немедленно направили ближайшие наряды милиции, следственно-оперативные группы Главного и районного управлений и взрывотехническую службу», - отмечают в ГУ МВД.

На месте происшествия правоохранители обнаружили небольшое отверстие в бетонном заборе.

По предварительному заключению экспертов, произошел взрыв неустановленного предмета, в результате чего взрывной волной поврежден бетонный забор АЗС. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса («умышленное повреждение или уничтожение имущества»). Продолжается следствие.