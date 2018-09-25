Владелица здания на Рейтарской 8Б опровергла все обвинения активистов

По словам Гуляевой, часть здания в настоящее время "фактически захвачена неизвестными лицами под фиктивным предлогом".

На месте здания на Рейтарской 8Б никогда не планировалась новая застройка, в планах владельцев - только восстановление фасада и кровли.

Об этом сообщила владелица здания Оксана Гуляева на своей странице в Facebook.

«Ценность здания заключается в его подлинности и расположении в зоне охраны ЮНЕСКО. Для меня это прежде всего служит гарантией, что в этом микрорайоне не предвидится застройка, и здание будет долговременным арендным бизнесом. Никаких разрешений, проектов застройки не существует. Это - плод больной фантазии. Там физически невозможно что-то построить. И этого никто никогда не позволит! Здание историческое, красивое и прочное, и единственное, в чем оно нуждается - это восстановление фасада и кровли, поскольку затекание воды разрушает стены», - заявила она.

По словам Гуляевой, часть здания в настоящее время «фактически захвачена неизвестными лицами под фиктивным предлогом - якобы здание находится под арестом как «вещественное доказательство», а сознательные «активисты» его «охраняют»».

«После захвата здания мне предложили продать его за полцены, намекая, что я его потеряла. Или воспользоваться «услугами» других «активистов»», - пишет Гуляева. - Я буду действовать исключительно в правовом поле и законно верну контроль над захваченными помещениями. Здание будет восстановлено, и этот бизнес обязательно сохранит свою социальную корпоративную ответственность», - отмечает владелица.

Гуляева утверждает, что арендаторы после захвата здания прекратили с ней общение. Они также третий месяц не платят арендную плату, хотя до конца 2018 года для них продолжают действовать льготные условия.

«У меня в здании никогда не было ни художников, ни галерей или детских студий. В 2016 году мы решили дать возможность зародиться арт-кластеру, предоставили владельцу галереи свое помещение для временного размещения его проектов на невероятно льготных условиях. И за это меня теперь «хорошо» благодарят... Я на 100% имею законное право владеть этим объектом. И если вам и дальше начнут рассказывать что-то о «сквоте», «вещественном доказательстве» и т.д. - знайте, что это лишь циничная попытка отобрать дом у владелицы», - заявила Гуляева.

Она также опровергла, что к дому имеют отношение Олесь Довгий и Роман Насиров.

Напомним, в середине июля общественные активисты заявили, что берут под контроль дом на улице Рейтарской 8Б, потому что его новый владелец Роман Насиров пытается выселить художественные локации и построить на этом месте новый торговый центр.