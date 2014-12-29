В новогоднюю ночь столичное метро будет работать до 3:30
11:29, 29 декабря 2014Киев
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В ночь с 31 декабря 2014 года на 1 января 2015 года работа Киевского метрополитена будет продлена на 3 часа 30 минут.
Работу метро продлят / УНИАН
Об этом сообщает сегодня пресс-служба КП «Киевский метрополитен».
КП «Киевский метрополитен» призывает пассажиров во время проезда в подземке соблюдать общественный порядок и Правила пользования метрополитеном.
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