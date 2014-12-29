В новогоднюю ночь столичное метро будет работать до 3:30

В ночь с 31 декабря 2014 года на 1 января 2015 года работа Киевского метрополитена будет продлена на 3 часа 30 минут.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба КП «Киевский метрополитен». КП «Киевский метрополитен» призывает пассажиров во время проезда в подземке соблюдать общественный порядок и Правила пользования метрополитеном. Читайте такжеВ новогоднюю ночь Украину накроют снегопады и скуют морозыКак сообщал УНИАН, на Новый год на Софийской площади Киева будет играть симфонический оркестр.

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