Экс-глава КГГА Попов занялся бизнесом и в политику не вернется

Об этом он собщил журналистам на брифинге в Комсомольске Полтавской области. "Я занялся частным бизнесом. Я сейчас частный предприниматель - открыл две компании. Одна из них занимается энергосбережением", сказал Александр Попов.

Второе направление - это компания, которая работает по внешне-экономическим связям. "Ее главное задание - продвижение украинских товаров на европейский рынок",- сказал бывший чиновник.

При этом на вопрос о возможности баллотироваться на пост мэра Комсомольска или Кременчуга Александр Попов ответил: "Нет, я не собираюсь заниматься политикой. Тем более в это время. Это не мое время. Я занялся частным бизнесом. Мне это понравилось",- сказал Александр Попов.

Как сообщал УНИАН, Александра Попова обвиняют в причастности к разгону митингующих на Майдане Незалежности 30 ноября 2013 года. 7 февраля 2014 года Печерский райсуд закрыл уголовное производство и оправдал Александра Попова. Однако 29 июля суд вернул на дорасследование в Генеральную прокуратуру уголовное производство в отношении бывшего председателя КГГА.