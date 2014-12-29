Киевлян предупреждают о сильном снегопаде, который накроет столицу сегодня

По информации Украинского гидрометеорологического центра, в столице значительно усилится скорость ветра. Снизится температура воздуха до 8-13 градусов мороза днем и 13-17 - ночью. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Метеорологи также отмечают возможность интенсивного снегопада, что может значительно осложнить движение на дорогах.

Городская власть обращается к столичным водителям с просьбой быть особенно осторожными в эти дни на дорогах, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, в частности, держать дистанцию и не превышать скорость, а, по возможности, ограничить использование индивидуального автотранспорта, чтобы не создавать заторы. Кроме того, в КГГА обращают внимание автовладельцев на необходимость парковать автомобиль так, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

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В столице также происходит существенное снижение температуры воздуха. Власти просят жителей города не использовать чрезмерное количество электроприборов и включать наиболее мощную технику поочередно.