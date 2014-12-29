На одной из улиц Киева установят "теплые перила" с подогревом

На одной из центральных киевских улиц будут установлены "Теплые перила", которые согреют каждого прохожего. Идея создания таких перил принадлежит польской художнице Эльжбете Яблонской, а ее воплощением занялся архитектор Иван Мельничук, сообщает Mainpeople.

Стоимость проекта составляет около 20 тыс. евро.

"На его создание собирались средства в Польше и в Украине. Мы планируем оборудовать перила спецоборудованием, которое будет их нагревать до температуры +28 °С. Также будут установлены датчики, которые будут выключать электричество ночью, когда по улицам никто не ходит . Ну и, конечно же, в теплое время года перила подогреваться не будут. Мы уже подали техусловия проекта в "Киевэнерго", и получили от них положительный ответ", - рассказал Иван Мельничук.

Пока еще не известно, когда новые перила станут теплыми. Обещают, что уже к концу зимы, однако, не исключено, что подключение перенесут на следующий год.

"Мы работаем над реализацией этого проекта уже 2 года. А сейчас вышли на финальную стадию: собрана вся разрешительная документация, и мы установим перила уже к 14 января. Первую секцию, длиной 6 м, установим в этот четверг", - рассказал Иван Мельничук.

Общая протяженность перил составит 112 м, они будут из нержавеющей стали. "Каждый человек, поднимаясь по крутой улочке, сможет согреть свои руки от холода. Любознательные граждане также смогут почитать стихи и мини-рассказы украинских писателей и поэтов, которые мы нанесем на перила с помощью специальной лазерной гравировки. Перила будут поделены на секции, разделенные стойками: на них будут выгравированы имя и фамилия писателя, а их произведения будут нанесены поверх каждой секции, чтобы было удобно читать. Шрифт выбирали на конкурсе среди киевских студентов", - добавил архитектор.