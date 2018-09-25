Этой зимой 424 единицы техники будут убирать столицу от снега – КГГА

Все транспортные предприятия Киева готовы к осенне-зимнему периоду на 95%.

Все транспортные предприятия Киева готовы к осенне-зимнему периоду на 95%. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов во время расширенного заседания коллегии КГГА, отчитываясь о состоянии подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2018-2019 годов.

«Проанализировав прошлогодний осенне-зимний период, было принято решение изменить график пересменок КП ШЕУ районов. В этом сезоне пересменки будут проводиться в 10:00, что обеспечит максимальную эффективность во время уборки города от снега в часы пик», – отметил Сергей Симонов.

Уже в этом году до начала осенне-зимнего периода планируется увеличение парка снегоуборочной техники до 424 единиц.

Также, проанализировав работу коммунальных предприятий столицы, Департамент транспортной инфраструктуры разработал единые схемы (карты) очистки от снега внутриквартальных проездов, тротуаров и остановок общественного транспорта с определением границ ответственности между КП «ШЕУ районов», КП «УЗН районов», КП «Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда районов» и КП «Киевпастранс».

«На сегодня уже заканчивается процесс переноса их в электронный вид. Это позволит более четко и эффективно отрабатывать уборку снега каждым из вышеупомянутых коммунальных предприятий», – отметил Сергей Симонов.

Кроме этого, директор Департамента транспортной инфраструктуры указал на необходимость модернизации методов очистки города в осенне-зимний период. Для этого коммунальной корпорации «Киевавтодор» необходимо закупить мобильные снегоплавильные установки, купить 12 универсальных машин для распределения жидких реагентов и 12 установок для их приготовления. Эта техника поможет ускорить выполнение противообледенительных мероприятий, а также эффективно осуществлять работу по уборке снега, особенно в центральных районах города.