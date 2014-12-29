ГАИ полностью перекроет центр Киева на Новый год

Движение будет запрещено в период с 18 часов 31 декабря до 6:30 1 января на улицах вокруг Софиевской площади: Владимирской на участке от Золотоворотской до Большой Житомирской, Владимирском проезде и Рыльском переулке.

Об этом сообщает Управление ГАИ г. Киева.

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Кроме того, водители не смогут припарковать свой автотранспорт в центре города с 16 часов 31 декабря на улицах: Софийская (от Владимирской до Майдана Независимости); Малая Житомирская (от Майдана Независимости до переулка Владимирского); Эспланадная; Рогнединская (от Шота Руставели до Эспланадной); Шота Руставели (от Рогнединской до Бассейной).

Столичная ГАИ обращается с просьбой к киевлянам и гостям города с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ограничением дорожного движения. Также просьба к водителям - не выезжать на личном транспорте без необходимости и по возможности пользоваться общественным транспортом.