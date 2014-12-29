В КГГА потребовали прекратить перевод бюджетников на обслуживание в госбанки

Это произошло в ответ на переданную «Ассоциацией защиты финансовых прав» жалобу сотрудницы столичной поликлиники «Центр предоставления медико-санитарных услуг», против которой была организована травля на работе из-за нежелания переводить зарплату в «Ощадбанк», как того требовал главврач медучреждения.

«В октябре коллектив ее отделения собрал начмед и сказал, что по указанию мэрии и Минфина все сотрудники должны перейти на обслуживание в «Ощадбанк». Она с мужем написала письмо на главврача, но в течение месяца ответа так и не получила. Вместо ответа и объяснений против нее организовали травлю, пытались подсовывать на подпись накладные на медпрепараты, которые она не видела. А главрач еще раз собрал весь коллектив и пригрозил увольнением и лишением премий всем, кто будет против перевода зарплат», - рассказал юрист Ассоциации Сергей Топчий.

Читайте такжеАМКУ признал, что госбанки не смогут обеспечить качественную выплату зарплат бюджетникамПо словам юриста, ознакомившись с жалобой, Никонов лично переговорил с пострадавшими супругами и обещал им разобраться в ситуации.

В результате главврач медучреждения встретился с пострадавший, принес ей извинения и разрешил обслуживать свою зарплатную карту в любом банке, который она выберет.

«Мы надеемся, что такая реакция мэрии будет системной и впредь мэрия воздержится от подобных рекомендаций, которые истолковываются многими руководителями как команды», - добавил юрист.

В пятницу, 25 декабря, КГГА приняла к рассмотрению заявления «Ассоциации защиты финансовых прав», в частности на мэра Виталия Кличко и первого секретаря КГГА Алексея Резникова, о неоднократных нарушениях прав сотрудников бюджетных организаций Киева.

«Ситуация с принудительным переводом зарплат в госбанки получила широкий резонанс. Руководство бюджетных предприятий по привычке восприняло рекомендацию из мэрии как обязательную к исполнению, и в итоге во многих организациях сотрудников заставляют писать заявления и заключать договора с определенным госбанком под угрозой увольнения, некоторых вообще заставляют подписывать пустые бланки договоров и переводят без их ведома», - прокомментировала ситуацию глава «Ассоциации защиты финансовых прав» Анна Рак.

Как сообщалось, 25 декабря под КГГА прошла акция протеста работников бюджетных предприятий, которые не согласны с требованием мэрии перевести свои зарплатные счета из коммерческого в государственный банк. С протестующими встретился первый заместитель главы КГГА Игорь Никонов, который пообещал провести разъяснительную работу с руководителями бюджетных организаций столицы и довести до их ведома, что перевод зарплат сотрудников в государственные банки носит рекомендательный характер, а не обязательный.

Напомним, протокольными решениями № 74 от 08.09.2014 г. и № 76 от 11.09.2014 г. Кабинет министров поручил руководителям государственных органов и бюджетных организаций обеспечить переход на обслуживание зарплатных проектов сотрудников в исключительно государственные банки. В исполнение протокольных решений КМУ, в начале декабря КГГА разослала на все бюджетные организации столицы письма с требованием перевести зарплатные счета сотрудников и расчетные счета организаций на обслуживание в государственный банк.

Министерство финансов Украины официально признало, что данные протокольные решения Кабмина не соответствуют действующему законодательству Украины, и, соответственно, не являются обязательными для выполнения на местах.

В соответствии со статьей 24 Закона Украины «Об оплате труда» работник имеет право самостоятельно выбирать коммерческий банк для обслуживания, и смена банка может происходить исключительно с разрешения работника.