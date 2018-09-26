Кличко требует от застройщика остановить конфликтное строительство на Осокорках до решения суда

Мэр Киева Виталий Кличко призвал застройщика остановить строительство вблизи озер на Осокорках до момента принятия решения в суде.

Об этом мэр заявил во время встречи с представителями застройщика, общественными активистами, руководителями профильных департаментов КГГА и полиции.

«Такие конфликты не должны решаться путем противостояния. Не должно быть беспорядков. Решать все вопросы, искать компромиссы необходимо за столом переговоров. Поэтому я обращаюсь к застройщику – общаться с людьми, - заявил Кличко. – Я предлагаю всем сторонам ввести мораторий на любые действия. И пусть юристы доказывают позиции сторон, а суд принимает решение», - отметил Кличко.

Мэр обратился к представителям компании-застройщика сделать детальный макет застройки этой территории с учетом интересов громады окрестных микрорайонов. Также Кличко дал протокольное поручение профильным службам осуществить проверку планов строительства на спорной территории.

Он отметил, что эти территории были определены как перспективные для застройки еще несколько десятилетий назад.

«Каждый год в Киев приезжает жить и работать более 200 тысяч человек. И город будет расти, хотим мы этого или нет», - сказал Кличко.

Мэр отметил, что во время получения разрешительной документации, в 2005 году, компания застройщик внесла в план строительство социальной инфраструктуры. Прежде всего садиков, школ. Также, по плану, должна быть создана рекреационная зона вокруг озер общей площадью около 180 гектаров. "И соблюдение обязательств мы будем контролировать", - подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр призвал все стороны придерживаться законности и действовать исключительно в правовом поле.