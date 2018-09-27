Киевсовет просит нардепов расширить границы столицы - присоединить Коцюбинское

Депутаты Киевсовета согласны присоединить к территории Киева поселок Коцюбинское, который является анклавом столицы.

Киевсовет согласен присоединить поселок городского типа Коцюбинское к Киеву и направил в Верховную Раду Украины соответствующее обращение об изменении границ столицы за счет присоединения этого населенного пункта.

Как передает корреспондент УНИАН, решение направить обращение в парламент относительно включения в состав территории Киева поселка Коцюбинское, поддержали 90 из 96 депутатов.

Проект решения рассматривался как неотложный, его внес в повестку дня заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

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Перед депутатами выступила председатель Коцюбинского поселкового совета Ольга Матюшина, которая проинформировала о результатах проведенных 3 марта общественных слушаний относительно присоединения в Киев. По ее словам, 61% участников этих слушаний - местных жителей Коцюбинского высказался за присоединение к столице.

Она отметила, что жители поселка преимущественно работают в Киеве и хотят иметь одинаковые права с равноценным доступом к админуслугам и социальным услугам и возможностям. Она призвала Киевсовет поддержать жителей Коцюбинского.

«Поселок городского типа Коцюбинское является анклавом города Киева и не имеет путей автомобильного сообщения ни с одним населенным пунктом, кроме Киева. Коцюбинское не входит ни в один из административных районов города Киева, однако «искусственно» подчинено в сферах образования и медицины Ирпенскому городскому совету», - подчеркивается, в частности, в обращении.

Поэтому депутаты Киевсовета просят народных депутатов, «принимая во внимание необходимость развития и расширения города Киева, рассмотреть вопрос о расширении границ города Киева путем присоединения Коцюбинского».