На Троещине заблокировано движение троллейбусов 4 маршрутов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«В связи с обрывом контактного провода троллейбусной сети на разворотном кольце на пересечении проспекта Маяковского и улицы Сабурова 30 декабря с 7 часов 15 минут движение троллейбусов маршрутов №30, 31, 50, 50к заблокировано», - говорится в сообщении.

Работа троллейбусов маршрутов организована по сокращенным схемам движения:

- «Железнодорожная станция «Зенит» - станция метро «Дарница»;

- «Железнодорожная станция «Зенит» - Ленинградская площадь.

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