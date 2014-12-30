Метрополитен просит пассажиров быть "особенно внимательными" во время праздников

Как сообщает сайт предприятия, обращение связано с тем, что в последнее время участились случаи внештатных ситуаций в метро.

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В частности, пассажиров просят соблюдать правила пользования метрополитеном, сообщать о задымлении, пожаре и других ситуациях, которые могут повлиять на безопасность перевозок пассажиров, внимательно слушать объявления по громкой связи на станциях.

"В сложное для страны время, когда возможны диверсии и угроза террористического акта просим киевлян и гостей столицы обращать свое внимание на вещи, которые вызывают подозрение и сообщать об этом сотрудникам метрополитена или представителям милиции, которые дежурят на станциях", - говорится в сообщении.

В КП отметили, что сегодня также наблюдаются депрессивные настроения у пассажиров: только за прошлую неделю в метро произошло две попытки самоубийства.

"Поэтому призываем киевлян быть неравнодушными друг к другу и в случае необходимости оказать помощь тем, кто рядом", - призвали в КП.