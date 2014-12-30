Кличко: Даже директор метро не знает точное количество пассажиров и жетонов в продаже

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью телеканалу TBi.

«Сегодня даже директор метрополитена не может четко сказать, какое количество людей ездит в метро и сколько жетонов продается. Поэтому несколько месяцев назад и задержали кассира, у которого изъяли более миллиона гривен. Во всем мире работает электронная система, которая фиксирует, сколько людей пользуется метрополитеном, кто на какой станции вошел и на которой вышел», – подчеркнул мэр, которого цитирует пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Он также отметил, что за счет автоматизации процесса киевские власти надеются увеличить доход от проезда на 20-30%.

«По экспертным оценкам, программа «Электронный билет» даст метрополитену 20%, а то и 30% прибыли. А это – средства, которые пойдут на развитие и обновление метро», – отметил Кличко.

Читайте такжеКличко анонсировал снос незаконных построек в столице после Нового годаКак сообщал УНИАН, в октябре 2013 года тогдашний председатель КГГА Александр Попов поставил задачу перед профильными службами решить все необходимые вопросы для того, чтобы начать внедрение новой системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте - как наземном, так и в метро - с 1 января 2014 года. Позже в КГГА сообщили, что введение единого электронного билета откладывается.

В сентябре 2014 года заместитель председателя КГГА Игорь Никонов сообщил, что с целью сокращения расходов на сбор средств за проезд в транспорте Киев намерен как можно скорее внедрить электронный билет. «Мы планируем внедрить электронный билет уже со следующего года. Это позволит киевлянам платить за проезд не только карточкой киевлянина, но и банковской карточкой или даже при помощи мобильного телефона. Кроме того, пассажир сможет выбрать для себя наиболее удобный и выгодный вариант оплаты проезда – на весь день или на конкретное расстояние или маршрут», – сказал Никонов.