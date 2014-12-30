Троллейбусы на Троещине восстановили движение

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП «Киевпасстранс».

«В 9:25 движение троллейбусов маршрутов №30, 31, 50, 50к возобновлено по постоянным схемам движения», - говорится в сообщении.

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