Киевсовет поддержал инициативу Кличко: к 2020 году в столице обустроят 125 тысяч паркомест

В Киеве до 2020 года планируют обустроить 125 тысяч паркомест

Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты в первом чтении поддержали внесение изменений в концепцию развития парковочного пространства в городе Киеве.

Количество автомобилей в столице постоянно растет. В таких условиях особенно остро стоит вопрос свободного передвижения по городу и создания достаточного количества мест для парковки транспортных средств. На улучшение ситуации как раз и направлена соответствующая Концепция. Документ предусматривает увеличение количества паркомест для дневного и ночного парковки.

«Предложенная Концепция предусматривает повышение уровня качества и предоставления услуг по парковке. Также мы планируем внедрять инновационные технологии при оплате услуг за парковку. Сейчас прописано последовательное увеличение паркомест на площадках для дневного и ночного парковки. Мы рассчитываем, что их количество вырастет с 25 тысяч до 125 тысяч. То есть мы планируем до конца 2020 года ежегодно оборудовать 20 тысяч парковочных мест», - рассказал директор Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевсовета (КГГА) Сергей Симонов.

Согласно Концепции, перехватывающие паркинги могут появиться на Вышгородском, Черниговском, Бориспольском, Днепропетровском, Одесском, Житомирском и Ирпенском направлениях. В целом рассматривается возможность обустройства 23-х таких площадок. Также запланировано постепенное обустройство мест для подзарядки электромобилей на парковочных площадок. В частности планируется ежегодно к 2020 году 5% паркомест обустраивать такими системами.

Указанную Концепцию должны доработать в вопросах повышения уровня соблюдения правил парковки и оплаты услуг.